Поющая депутат записала клип о карантинных каникулах

30.03.2020, 21:16, Новости дня

Парламентарий сделала пародию на песню Little Big.

Депутат окружного законодательного собрания Елена Лаптандер и члены ее семьи записали видеоклип о самоизоляции в рамках профилактики коронавируса. Музыкальной основой ролика стала песня Uno группы Little Big.

Пользователи соцсетей по-разному оценили креатив певицы-депутата в ее ролике. Одним он показался забавным, другие же посчитали видео предвыборным пиаром. Вскоре она может заявиться на внутрипартийное голосование перед выборами в Заксобрание ЯНАО, которые пройдут этой осенью.

Елена Лаптандер является не только депутатом, но и известной на Ямале певицей. Она была избрана в окружной парламент в октябре 2015 года. Также парламентарий является заместителем председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, а также членом комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

По последним данным оперативного штаба в регионе не было зафиксировано ни одного случая заболевания, 33 человека госпитализировано, более 900 человек оказались на карантине в самоизоляции.