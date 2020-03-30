 

Поющая депутат записала клип о карантинных каникулах

30.03.2020, 21:16, Новости дня

Парламентарий сделала пародию на песню Little Big.

Депутат окружного законодательного собрания Елена Лаптандер и члены ее семьи записали видеоклип о самоизоляции в рамках профилактики коронавируса. Музыкальной основой ролика стала песня Uno группы Little Big.

Пользователи соцсетей по-разному оценили креатив певицы-депутата в ее ролике. Одним он показался забавным, другие же посчитали видео предвыборным пиаром. Вскоре она может заявиться на внутрипартийное голосование перед выборами в Заксобрание ЯНАО, которые пройдут этой осенью.

Елена Лаптандер является не только депутатом, но и известной на Ямале певицей. Она была избрана в окружной парламент в октябре 2015 года. Также парламентарий является заместителем председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, а также членом комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

По последним данным оперативного штаба в регионе не было зафиксировано ни одного случая заболевания, 33 человека госпитализировано, более 900 человек оказались на карантине в самоизоляции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Эксперт: Инициатива Трампа может возродить мечту о «ядерном нуле»

25.02 / В России родителей заставят платить штраф за издевательства их детей над учителями

14.02 / Арашукова и Абызова посадили в одну камеру в СИЗО

15.03 / Больницы Подмосковья готовы к приему пациентов в случае распространения COVID-19

05.02 / Календарь: 5 февраля – День легендарного Александра Матросова

14.02 / “Романы”. Киркоров в роли священника станцевал с монашками в боди и колготках в новом клипе. Видео

11.02 / Новым главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак

07.03 / Ветеран СВР рассказала, какой «борщ» готовила за рубежом

08.03 / Все пассажиры Diamond Princess выписаны после карантина в Казани

26.02 / Число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 715 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска