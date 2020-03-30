Мнение: Торговля навынос

30.03.2020, 21:10, Разное

Правительство РФ может получить право в 2020 году увеличить сумму реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда по сравнению с заложенной в бюджет без внесения поправок в закон о бюджете. Такие нормы содержатся в поправках, одобренных к принятию во втором чтению комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Поправки вносятся в законопроект о праве правительства распределять бюджетные ассигнования на борьбу с коронавирусом без внесений изменений в бюджет.

Эта ситуация – когда пропивший всё алкоголик выносит последнее. Уже некогда оформлять, выносить будут по мере необходимости. А необходимость в условиях рухнувшей экономики теперь будет неограниченной. Уже никто не заикается про резервы, которые позволят уверенно продержаться 5-6 лет. Тут до осени бы дотянуть.