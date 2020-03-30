 

Еще два региона РФ ввели режим самоизоляции для граждан

30.03.2020, 21:08, Новости дня

Врио главы Чувашии Олег Николаев ввел режим самоизоляции в регионе, обязав жителей республики оставаться дома. Аналогичные правила вводятся в Курской области.

«Жителям республики предписывается не покидать мест проживания, за исключением ряда случаев, например, обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения товаров… Кроме того, документом рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, ограничить перемещение, в том числе несовершеннолетних граждан, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания», – передает РИА «Новости» сообщение правительства Чувашии.

Меры действуют до 5 апреля 2020 года.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также внес изменения в распоряжения о введении режима повышенной готовности в региона, обязав людей выходить из дома только по исключительным поводам.

«Согласно документу, жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции: покидать место проживания только в самом необходимом случае – для получения экстренной медицинской помощи, приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена», – информируют власти.

Также приостановлено предоставление госуслуг в помещениях органов власти, в том числе в МФЦ, за исключением услуг, которые нельзя оказать в электронном виде. Для них потребуется предварительная запись.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, введя режим самоизоляции в отношении всех жителей города, аналогичные указы подписаны еще в ряде регионов России, в том числе в Санкт-Петербурге.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Всего в РФ 1 тыс. 836 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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