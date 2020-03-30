Нетаньяху получил результат теста на коронавирус

30.03.2020, 21:08, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение сдали тест коронавирус. Результаты показали отсутствие COVID-19, однако Нетаньяху все еще остается в самоизоляции, сообщила канцелярия премьера.

«Проверки на коронавирус у премьер-министра, его семьи и ближайшего окружения показали, что никто из них не заражен», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии.

Отмечается, что «премьер-министр остается в изоляции до указаний министерства здравоохранения».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху принял решение находиться в изоляции до завершения эпидемиологического расследования в связи с заражением коронавирусом советника.

Напомним, накануне сообщалось, что Общая служба безопасности Израиля (спецслужба ШАБАК) с 17 марта начала отслеживать перемещения тех граждан еврейского государства, у кого подтверждено заражение новым коронавирусом.