 

Нетаньяху получил результат теста на коронавирус

30.03.2020, 21:08, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение сдали тест коронавирус. Результаты показали отсутствие COVID-19, однако Нетаньяху все еще остается в самоизоляции, сообщила канцелярия премьера.

«Проверки на коронавирус у премьер-министра, его семьи и ближайшего окружения показали, что никто из них не заражен», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии.

Отмечается, что «премьер-министр остается в изоляции до указаний министерства здравоохранения».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху принял решение находиться в изоляции до завершения эпидемиологического расследования в связи с заражением коронавирусом советника. 

Напомним, накануне сообщалось, что Общая служба безопасности Израиля (спецслужба ШАБАК) с 17 марта начала отслеживать перемещения тех граждан еврейского государства, у кого подтверждено заражение новым коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Новый внедорожник Kia Mohave получит новую версию в России

20.02 / Золото подорожало до максимумов за 7 лет

14.02 / Украина не согласна с планом “12 шагов”, который предложили в Мюнхене

05.03 / ОПЕК рекомендовала снизить добычу нефти

10.02 / На Рублевке арестовали нарушителя ПДД, за которым числится 2 126 штрафов

28.03 / “Нерабочая неделя” превратилась в тыкву

20.03 / ТАСС отменил публикацию последних частей интервью Путина

24.02 / Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

26.02 / У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердили коронавирус

11.02 / Суд присяжных предложили распространить на все категории особо тяжких дел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска