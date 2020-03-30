 

Россия официально ограничила число возвращающихся из-за рубежа

30.03.2020, 21:08, Новости дня

В Москву прилет россиян из-за рубежа будет осуществляться только через Шереметьево и не более 500 человек в сутки, в аэропорты других регионов – не более 200 человек в сутки, информирует Росавиация.

«Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки; прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах РФ, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки», – передает РИА «Новости» сообщение Росавиации.

Ранее о том, что РФ планирует ограничить число вывозных чартерных рейсов на территорию страны, сообщал источник.

В пресс-службе авиакомпании S7 также сообщили о получении телеграммы об отзыве разрешений на вывозные чартерные рейсы с 31 марта.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что за последние 10 дней в Россию вернулись около 155 тыс. российских туристов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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