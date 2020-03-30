Мнение: Почему Путин обьявил в стране выходной до 5 апреля?

30.03.2020, 21:06, Разное

Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с полпредами в федеральных округах. Поручения, которые раздал Путин, дают серьезные основания для предположения, зачем президент объявил в стране недельный выходной.

Какие поручения озвучил президент. Дословно:

Первое.

…. в ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений… Всё должно быть еще раз сведено в единую базу данных.

…. нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава.

Второе.

Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус.

Также оцените возможности профильных предприятий, с тем чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем. Целый ряд таких систем в России уже создан. Прошу обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем…

Третье.

При лечении тяжёлых осложнений, связанных с коронавирусом, крайне востребованны аппараты искусственной вентиляции лёгких. Здесь также прошу провести инвентаризацию. Должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов.

Нужно пополнять имеющийся у нас резерв по аппаратам ИВЛ.

…В целом очевидно, что нагрузка на профильных специалистов пульмонологов, реаниматологов, терапевтов, сотрудников бригад скорой помощи серьёзно возрастёт. Поэтому уже сейчас продумайте с коллегами меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений.

Четвёртое.

Важнейший вопрос – это лекарственное обеспечение. По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв.

Пятое.

Особое внимание – людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь – вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе.

Теперь о превентивных, профилактических мерах, которые призваны затормозить распространение болезни.

Первое.

На нынешнем этапе важнейшая задача – максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни.

В этой связи прошу вместе с федеральными и региональными органами власти наладить работу по выявлению тех граждан, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Для них должен быть обеспечен режим карантина или самоизоляции, налажен контроль за состоянием их здоровья, здоровья членов их семей, установлены их контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям.

Второе.

В Москве и Московской области для жителей введён режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьёзностью и с полной ответственностью. Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами.

Третье.

Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей. Это клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и так далее.

Четвёртое.

Уже говорил, что все структуры жизнеобеспечения – а в их числе магазины товаров первой необходимости, аптеки, системы ЖКХ, непрерывные производства, органы власти – на этой неделе продолжают свою работу. Но и к ним сейчас должны предъявляться особые, повышенные требования безопасности. Это прежде всего касается строгого соблюдения санитарных режимов, регулярной дезинфекций помещений. А также необходимо обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты.

В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан.

Отсюда, оттуда же и фотография

Исходя из путинских поручений, можно предположить, что страна оказалась не готова к негативному сценарию распространения коронавируса. Чтобы подготовиться, нужно время. Хотя бы неделя. Чтобы замедлить распространение коронавируса, чтобы рост количества зараженных не принял лавинообразный характер и не накрыл больницы, как цунами, надо было ограничить мобильность граждан, ограничить количество контактов россиян. Вот Путин и объявил недельный выходной, что бы страна успела подготовиться и отмобилизоваться.

Успеем? Поможет?