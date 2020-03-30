Сделано заявление о связи коронавируса с бесплодием

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30.03.2020, 20:54, Разное

Академик Владимир Чехонин заявил, что пока нельзя говорить о прямой взаимосвязи коронавируса с бесплодием. Тем не менее, отрицать этот факт невозможно.

По его словам, для ясности картины требуется провести еще множество исследований. “Для ответа на такие вопросы нужны академический опыт, экспериментальные подтверждения, глубокий анализ”, – подчеркнул специалист. 

Слухи о влиянии коронавируса на бесплодие появились после официального сообщения на правительственном сайте китайской провинции Хубэй. Власти заявили о проверке работы репродуктивной системы тех граждан, которым удалось излечиться от инфекции. Спустя некоторое время постановление было удалено
по необъяснимым причинам.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 11:00 PDT

Ученые Хуачжунского университета науки и технологий отметили, что SARS-CoV-2 может связываться с рецептором ACE2, пишет РИА Новости. Это значит, что он может спровоцировать не только проблемы с сердцем, почками и тонкой кишкой, но и вызвать серьезные болезни репродуктивной системы у мужчин. 



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