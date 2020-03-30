“Неадекватно”: эксперт отреагировал на введение карантина по всей России

30.03.2020, 20:54, Разное

Большинство специалистов признает верными введенные столичными властями меры всеобщей изоляции. Это связано с серьезным ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом в комментарии для “Дни.ру” рассказал эксперт движения “СИЛЬНАЯ РОССИЯ” по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку Александр Эдигер.

По его словам, эпидемия COVID-19 в Москве нарастает и пока не вышла на пиковые показатели. Для текущей стадии это максимальные ограничительные меры, прокомментировал эксперт инициативу столичных властей. “В этой ситуации необходим адекватный ответ со стороны граждан. Это заключается в жестком соблюдении режима самоизоляции”, – подчеркнул он.

Вводить аналогичные Москве меры на территории всей страны “неразумно и неадекватно”, полагает Эдигер. Он напомнил, что Москва и Санкт-Петербург – это крупные транспортные хабы с большим пассажиропотоком, поэтому риск заражения коронавирусом в этих городах возрастает.

“Возможно, целесообразно использовать московский опыт в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде”, – пояснил эксперт.

Напомним, что коронавирусом в России по последним данным заразились 1836 человек. За сутки выявлено 302 новых случая, из них 212 в Москве. Есть заболевшие в Санкт-Петербурге, Республике Коми и других регионах.

В столице и области с 30 марта введены новые ограничения из-за распространения коронавируса. Граждане обязаны оставаться дома: покидать квартиру можно только для похода в продуктовый магазин, аптеку, банк, на работу, для выгула домашних животных, обращения за срочной медпомощью, а также если необходимо выбросить мусор.