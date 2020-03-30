 

Мнение: Умер Манолис Глезос

30.03.2020, 20:52, Разное

Сегодня в возрасте 98 лет умер Манолис Глезос, который в 1941 году вместе с товарищем взобрался на акрополь Афин и сорвал нацистский флаг, что стало одним из первых проявлений греческого движения Сопротивления нацистской оккупации.
Мужик реально героический. Боролся с нацистской оккупацией Греции, а в годы Холодной войны против правой диктатуры. Более 15 лет отсидел при разных режимах (от нацистов до "черных полковников"), подвергался пыткам, обвинялся в работе на КГБ СССР и 4 раза был приговорен к смертной казни.
Работал депутатом Европарламента и регулярно критиковал неолиберальный капитализм и диктат Евросоюза, выступая за то, что Греция должна сама распоряжаться своей судьбой. Когда Европа продавила Ципраса и тот изменил своим избирателям, Глезос ушел из СИРИЗЫ и продолжал практически до самой смерти заниматься политической и общественной деятельностью.

Документальный фильм советского ТВ о Глезоса 1963 (!) года.

Я доверяю русскому народу. Интервью с Глезосом в 2015 году.

В общем, достойный сын греческого народа, который прожил бурную жизнь, оставив после себя добрую память.

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad



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