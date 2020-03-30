Стало известно об ограничениях для возвращающихся из-за рубежа россиян

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30.03.2020, 20:48, Новости дня

Россия планирует ограничить количество вывозных чартерных рейсов на территорию страны. Полеты будут выполняться только в Москву в аэропорт Шереметьево, сообщил осведомленный источник.

«Условие выполнения рейса в Москву – только в аэропорт Шереметьево и не превышая квоту на прибытие граждан – не более 500 человек в сутки», – сказал источник РИА «Новости».

Тем временем в пресс-службе авиакомпании S7 сообщили, что компания получила телеграмму об отзыве разрешений на вывозные чартерные рейсы с 31 марта.

«В настоящее время в оперативном режиме мы прорабатываем варианты действий. Актуальная информация будет размещаться на сайте и направляться пассажирам в смс-сообщениях», – сказали в пресс-службе.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что около 155 тыс. российских туристов вернулись на территорию РФ за последние 10 дней. 

Напомним, с 27 марта РФ закрыла все международные полеты, исключение – вывозные рейсы для доставки граждан РФ домой, грузовое и почтовое авиасообщение. Также в РФ назвали сроки возвращения организованных туристов в домой.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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