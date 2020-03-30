Почти все крупные промпредприятия в Китае возобновили работу
30.03.2020, 20:48, Новости дня
В Китае около 98,6% крупных промышленных предприятий возобновили работу после приостановки производства в связи с пандемией коронавируса, сообщило министерство промышленности и информатизации.
По информации ведомства, около 89,9% сотрудников вернулись на свои рабочие места, информирует «Интерфакс».
Отмечается, что в провинции Хубэй, которая серьезнее всех пострадала от вспышки коронавируса, промпроизводство возобновилось на 95%.
Кроме того, в Минпроме отметили, что 76% средних и малых предприятий по всей стране также возобновили работу.
Ранее в Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране.
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