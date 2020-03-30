 

Сериал «След» приостановил съемки из-за коронавируса

30.03.2020, 20:48, Новости дня

Съемки самого продолжительного российского телесериала «След» приостановлены с 30 марта в связи с принятыми мерами по предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 в Москве и Московской области.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД шеф-редактор сериала Александр Шуравин, сейчас в работе находится несколько серий, сюжет которых связан с распространением коронавируса. Во время съемок «на натуре» одной из них вышел указ мэра Москвы об ограничении передвижений по городу, и работу пришлось остановить. Кроме того, уже пишутся серии, где преступления совершаются в условиях жесткого карантина.

Работа в павильоне, где снимается штаб-квартира Федеральной Экспертной Службы (ФЭС) также приостановлена. «Мы создаем сериал о торжестве закона, и, конечно, не собираемся сами нарушать запреты, введенные властями», – отметил Шуравин.

Детективный сериал «След» выходит на Пятом канале шесть дней в неделю, уже отснято порядка 2500 серий. Остановка производства никак не скажется на трансляции сериала. В запасе у канала, по словам создателей, находится ряд премьер, другие серии сейчас находятся на стадии монтажа, и эта работа не прекращается.  В полном объеме продолжается и работа по написанию новых сценариев, съемки которых начнутся, как только будут сняты введенные ограничения.



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