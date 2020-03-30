Мнение: О смелых и решительных полумерах

30.03.2020, 20:43, Разное

Сейчас только ленивый не ругает столичного мэра Сергея Собянина за воскресный указ, которым в Москве был введён карантин де-факто, но не де-юре. Причём достаётся городскому голове и справа, и слева. Причём в обоих случаях – по делу.

Хотя по факту… столичный градоначальник почти прав.

Действительно, по закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» глава субъекта Федерации на основании предписания главного санврача региона ввести ограничительные мероприятия, предписанные этим документом. Соответствующая бумажка, разумеется, имеется. И там рекомендуется всё то, что прописано в указе мэра.

Хотя, конечно, карантином это всё не называется. Почему? Бог весть. Аргумент, что сделано это специально, чтобы предприятия и организации не могли, ссылаясь на форс-мажор, отказаться от своих обязательств, не выдерживает критики. Поскольку в «типовых» формулировках под форс-мажором понимаются в том числе ограничения, вводимые органами власти.

Остаётся предположить, что формат «недокарантина» выбран лишь потому, что на иное ресурсов городской власти не хватает. И потому, что много чего в стольном граде подчиняется напрямую федеральному центру, начиная, например, с Кремля.

Вместе с тем нельзя не видеть, что формат полудобровольной самоизоляции – мера недостаточная, если угроза распространения CoVID-19 действительно настолько реальная и серьёзная. Возможно, нужны более жёсткие ограничения – прежде всего, в части полицейского контроля за соблюдением карантинных норм. Да, большинство москвичей уже проявили сознательность и заперлись в домах. Но далеко не все: десяткам, а то и сотням тысяч человек оказалось море по колено.

Но, видимо, ввести в Москве режим «чрезвычайной ситуации», предусматривающий строгие ограничения для одних и широкие полномочия у других, – на что у мэра, кстати, тоже вполне достаточно прав по закону – вообще немыслимо. Например хвалёная Росгвардия, поднатужившись и собрав ресурсы с других регионов, может худо-бедно перекрыть центр города. Но на большее у неё сил уже не хватит. Где-то мелькал расчёт, что для эффективного режима ЧС в Москве – с прекращением работы общественного транспорта. комендантским часом и т.п. – понадобится от 5 до 10 дивизий. Таких ресурсов ни у одного губернатора нет под рукой.

Вот и приходится импровизировать, крутиться ужом и т.п. Хотя ведь у России было 2-3 месяца форы на подготовку по китайскому или южнокорейскому образцу. Но это драгоценное время было потрачено на, как теперь выясняется, несвоевременную и бесполезную

«конституционную реформу». А вот насущно необходимым теперь приходится заниматься в пожарном порядке и ограничиваться полумерами. В итоге – Мы не готовы к войне ©

Говорят, умный человек учится на ошибках других, а глупцу и свои собственные уроком не становятся.

Наши российские власти вы в этой ситуации к какой категории отнесёте?