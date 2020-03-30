Психолог назвал гулявших в выходные по улицам россиян «страусами»

30.03.2020, 20:30, Новости дня

Известный психолог Александр Асмолов заявил, что «бесстрашные» россияне, которые в последние дни толпами гуляли по улицам, несмотря на меры по нераспространению коронавируса, являются «страусами», подвергающими риску заразиться коронавирусом не только себя, но своих близких.

Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, доктор психологических наук, академик РАН объяснил поведение безответственных россиян, не испугавшихся карантина, пишет ФАН.

«Реакция «бесстрашия» многих наших граждан связана с так называемой страусиной политикой в поведении человека. Страус, как вы знаете, при виде опасности прячет голову в песок. У нас огромное количество «страусов», они прячут голову в песок – независимо от возраста, социальной группы и от многих других причин. Поведение в стиле страуса, как это описывают психоаналитики, является мощным механизмом, психологической защитой от опасности в условиях стресса. И такое поведение очень часто встречается в жизни», – сказал он.

Асмолов призвал всячески доносить до людей, что «поведение страуса» не приводит к блокированию коронавируса и пандемии.

«Оно приводит к тому, что все эти люди оказываются разносчиками риска, услышьте меня, пожалуйста, разносчиками не эпидемии, а именно риска, прежде всего, для самих себя. Ну, и во-вторых, для тех, кого они любят», – сообщил он.

Отметим, что ранее поведение москвичей, многие из которых продолжили жить в прежнем режиме, неприятно удивило представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович. Жестко на этот счет высказались и многие звезды.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, введя режим самоизоляции в отношении всех жителей города, аналогичные указы подписаны еще в ряде регионов России.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Всего в РФ 1 тыс. 836 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.