 

Лавров и Помпео провели переговоры сразу после Путина и Трампа

30.03.2020, 20:30, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в развитие беседы президентов двух стран провели телефонный разговор относительно ситуации с распространением коронавируса.

«В развитие беседы по телефону президентов РФ и США, проведенной несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Подтверждено намерение содействовать реализации решений саммита «Группы двадцати», прошедшего 26 марта в формате видеоконференции», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что затронуты и другие актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование. Обсуждались проблемы двусторонних отношений.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с ценами на нефть и коронавирусом.



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