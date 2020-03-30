Глава Севастополя присоединился к работе волонтерского штаба #МыВместе

30.03.2020, 20:16, Новости дня

Глава Севастополя Михаил Развозжаев присоединился к работе волонтерского штаба #МыВместе и призвал молодых людей становиться волонтерами.

«Накануне я присоединился к работе волонтерского штаба #МыВместе. Ребята сняли ролик про это, поэтому решил его показать вам. Я призываю всех неравнодушных граждан присоединиться к волонтерскому движению. Нам очень нужны волонтеры! Если вы хотите помочь – звоните по номеру горячей телефонной линии волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7(8692) 227-227», – написал он в своем Instagram.

Он также призвал оставаться дома, так как сейчас это «самая главная мера профилактики».

Развожаев также опубликовал ролик, в котором он сам стал волонтером, где поговорил с добровольцами, принял звонок по горячей линии и разнес продукты по необходимым адресам, соблюдая все меры предосторожности.

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Публикация от Михаил Развожаев (@razvozhaev.m) 29 Мар 2020 в 2:41 PDT

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