 

Глава Севастополя присоединился к работе волонтерского штаба #МыВместе

30.03.2020, 20:16, Новости дня

Глава Севастополя Михаил Развозжаев присоединился к работе волонтерского штаба #МыВместе и призвал молодых людей становиться волонтерами.

«Накануне я присоединился к работе волонтерского штаба #МыВместе. Ребята сняли ролик про это, поэтому решил его показать вам. Я призываю всех неравнодушных граждан присоединиться к волонтерскому движению. Нам очень нужны волонтеры! Если вы хотите помочь – звоните по номеру горячей телефонной линии волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7(8692) 227-227», – написал он в своем Instagram.

Он также призвал оставаться дома, так как сейчас это «самая главная мера профилактики».

Развожаев также опубликовал ролик, в котором он сам стал волонтером, где поговорил с добровольцами, принял звонок по горячей линии и разнес продукты по необходимым адресам, соблюдая все меры предосторожности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Развожаев (@razvozhaev.m) 29 Мар 2020 в 2:41 PDT

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Нетаньяху о коронавирусе: Это глобальная пандемия. Такого не было 100 лет

05.02 / При жесткой посадки авиалайнера в Стамбуле погиб человек

20.02 / В Индии к приезду Трампа возводят стену, чтобы скрыть трущобы

26.02 / В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

07.02 / Эксперты рассказали, за что производители могут удаленно заблокировать любой гаджет

18.02 / Самолет за украинцами вылетит в Ухань ночью 18 февраля

23.02 / Трамп: Мне бы хотелось, чтобы Россия и Украина поладили

18.02 / Путин решил обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Думы

27.03 / Российские и турецкие военные провели новое совместное патрулирование в Сирии

21.02 / Человек, который бросал камни в автобусы с эвакуированными, задержан – Аваков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска