 

Причину смерти в колонии тольяттинского маньяка выясняет Следком

30.03.2020, 20:15, Новости дня

В Самаре начали доследственную проверку по факту смерти в колонии тольяттинского маньяка. Об этом "Вестям Самара" сообщили в Следственном управлении по области. 

Напомним, тело Артема Семенова по кличке "тольяттинский маньяк" было обнаружено 27 марта в исправительном учреждении Самары. Он отбывал наказание за вооруженное нападение на женщин. Сотрудники колонии пытались реанимировать заключенного, но попытки не привели к успеху. Следственным управлением Следственного комитета по области судебно-медицинская экспертиза для уточнения причин смерти. По одной из версий Семенов совершил суицид.

Артема Семенова задержали зимой 2018 года на одном из вокзалов Москвы. Он обвинялся в шести нападениях с ножом на жительниц Тольятти. По завершении следствия в октябре 2019 года суд приговорил его к девяти годам тюрьмы.

Ранее, в ноябре 2019 года в Самарской области судили маньяка Олега Рылькова по прозвищу "тольяттинский потрошитель". На его счету как минимум 9 смертей и 35 изнасилований детей.

Текст:

ГТРК "Самара"



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