Мнение: Российский аппарат ИВЛ, наши медики в Италии и стоимость лечения от коронавируса

30.03.2020, 20:06, Разное

1. Возможно, России удастся вскоре решить проблему дефицита аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от которых сильно зависит выживаемость заболевших коронавирусной пневмонией — мы научились делать такие аппараты военными темпами, десятками тысяч:

https://lenta.ru/news/2020/03/28/ivl/

В России создали уникальный аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который позволяет «вентилировать от двух до трех-четырех пациентов». Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

По ее словам, от зарубежных аналогов система отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих на 99,9 процента защиту от бактерий и вирусов.

В понедельник, 30 марта, планируется запуск площадки для производства нового аппарата. В апреле запланирована разработка 80 тысяч комплектов, уточнила Скворцова, а уже в мае мощность производства будет увеличена до 200 тысяч таких комплектов в месяц.

Не уверен, впрочем, что журналисты правильно всё изложили. Запуск масштабного производства в такие короткие сроки выглядит крайне непростым делом.

2. Как вы знаете, Россия откликнулась на призыв Италии о помощи (у итальянцев сейчас не хватает ни врачей, ни медикаментов, а смертность от вируса очень высока).

Итальянские СМИ показали прибытие наших медиков и техники:

https://www.tgcom24.mediaset.it/2020/video/i-medici-russi-nei-centri-per-anziani-infestati-dal-virus_16681928.shtml

С одной стороны, помогать Италии надо было бы задолго до, прежде, чем были закрыты границы и множество людей из этой туристической страны занесли в Россию вирус.

С другой стороны, нужно понимать, что эпидемия будет побеждена лишь тогда, когда она будет побеждена во всех странах. Поэтому, пока ситуация не успокоиться в Европе, не будет покоя и нам.

В Италии, между тем, от коронавируса умерло уже более десяти тысяч человек, это трагический рекорд:

https://lenta.ru/news/2020/03/28/italuyyy/

Что касается числа заразившихся, то больше их только в США (125 тысяч человек на данный момент). В Нью-Йорке дошло до того, что больные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут, медики откровенно не справляются с ситуацией:

https://lenta.ru/news/2020/03/28/catastrophe/

3. Ещё к вопросу, зачем нужно сдерживать темпы распространения эпидемии. Дело не только в том, что если заболеет сразу слишком много людей (как в той же Италии), на них не хватит больничных коек, врачей и ИВЛ-аппаратов. Дело ещё и в том, что лечение от коронавируса крайне дорогое:

https://lenta.ru/news/2020/03/25/dorogo/

Стоимость нахождения в стационаре при лечении граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме. Такую сумму назвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, пишет «Фонтанка».

По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч.

Елин указал, что при тяжелой форме минимальный срок лечения составляет четыре недели, значит, потратить придется более пяти миллионов рублей.