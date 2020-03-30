Депутат Слуцкий назначен президентом факультета МГУ

30.03.2020, 20:01, Новости дня

Депутат Госдумы и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий был назначен президентом факультета мировой политики МГУ, сообщается на сайте факультета.

Новую должность на факультете ввели, чтобы помочь ему “выйти на новый уровень”, а кандидатуру Слуцкого предложил ректор МГУ Виктор Садовничий. Руководство факультета поддержало предложение ректора.

“Мы рады видеть Леонида Эдуардовича частью сообщества ФМП и, уверены, его усилия позволят углубить связь образовательного процесса с практикой и будут способствовать лучшему позиционированию факультета и его выпускников в экспертно-аналитической среде как в России, так и за рубежом”, – говорится в заявлении факультета.

В день назначения Слуцкий дал интервью студенческой газете факультета Non Paper. Президент отметил, что задача ФМП – готовить кадры для решения амбициозных задач внешней политики РФ, и объявил, что “сможет многое сделать, в первую очередь, общаясь со студентами”.

В 2018 году Леонид Слуцкий оказался в центре громкого скандала: три журналистки обвинили его в в сексуальных домогательствах. Депутат сохранил свой пост, несмотря на общественный резонанс. Журналисток в ходе разбирательства грозились лишить аккредитации в Госдуму.

В апреле 2019 года оппозиционер Алексей Навальный нашел у депутата Слуцкого квартиру в элитном жилом комплексе, земельный участок на Рублевке и несколько элитных машин. Все элитное имущество, по данным Навального, не было задекларировано, некоторые объекты Слуцкий мог получить в качестве взяток.