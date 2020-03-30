Мнение: Крах модели

30.03.2020, 19:55, Разное

Российский сорт нефти Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевел в абсолютном выражении до $16,2 за баррель — минимума с 1999 года. За вычетом транспортировки эта стоимость еще ниже – порядка 14 долларов за баррель.

Перед нами крах модели "энергетической сверхдержавы". Суть модели – "мы продаем нефть и газ, а все остальное купим". Под эту модель власть уничтожила всю российскую промышленность как единый хозяйственный комплекс. Те ошметки, которые еще теплятся, не в состоянии производить продукцию полного цикла, что прекрасно демонстрируют все без исключения проваливающиеся грандиозные планы. Промышленность еще способна локально отрабатывать прежние технологические схемы, но любая попытка создать что-то принципиально новое лопается с неприличным звуком.

Ничего другого от невежественных правителей страны ожидать и не приходилось, но раньше реальную картину забивали трескучей пропагандой, а дорогая нефть создавала иллюзию успешности проводимой политики. Кризис привел к тому, что прикрывать проблемы бесконечным враньем уже не получается – слишком разительным становится отличие картинки в телевизоре от того, что видно на самом деле.

Выход понятен – нынешние правители банкроты, как и их воровская модель безудержного грабежа страны. Они должны уйти просто потому, что каждый день пребывания их у власти – это новые неразрешимые проблемы в будущем. Перестает работать и запугивание: дескать, если нынешние уйдут, то новые будут еще хуже. Ответ тут вполне очевиден – кто там придет вам на смену, еще неизвестно, но вы-то точно страну угробите. Новые люди и новые элиты – это не панацея, но это хоть какой-то шанс. При нынешних его нет и быть не может.

А пока нам нужно будет жить при 15 долларах за бочку российской нефти. И скорее всего, цена будет еще ниже – мы в самом начале кризиса. Против нас еще не введено эмбарго, вероятность которого становится всё более высокой. Путинский режим не сумел создать нормальную экономику при 100 долларах за баррель, значит, пусть придут те, кто сумеет сделать это при десяти. Секрет, кстати, вполне известен – перекрыть правящей знати возможность воровать и создать систему контроля за принятыми ею решениями. Все просто: если ты ни на что не способен, то не обязательно двадцать лет выяснять то, что видно уже через полгода.