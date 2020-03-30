Мнение: Российская вакцина от демократии и святых 90-х работает!

30.03.2020, 19:54, Разное

Феноменально, конечно, но – совсем, вот, совсем не удивительно, что наша т.н. оппозиция – хоть либеральная, хоть псевдокоммунистическая, хоть какая-нибудь еще, в этих сортах, объективно разбираться не хочется, все равно даже на удобрения не пустить – пропустила, наверное, свой самый последний шанс. Да чего там, последний, окончательный. Разве что после этой эпидемии придет зомби-апокалипсис. Но, можно уверенно заявлять, после того, как ту же самую Любовь Соболь поймали на поделке подписей с умершими – они и тут будут вопить, что живые трупаки лучше – что Путина, что ватников, запутинцев, ну и другого «быдла», уж простите, в «Рашке». Кстати, на конкурс мудаков, уверен, теперь ни Навального, ни Яшина, ни кого-нибудь еще из этой «тусовки» не возьмут – они тупо не пройдут отборочный тур, там все плохо.

Посудите сами, когда уже очевидно, что коронавирус не шутка, что он реально доказал, как минимум, что т.н. «золотой миллиард» это полное фуфло, хоть с точки зрения медицины, которой там оказалось толком нет, хоть с точки зрения дисциплины и организации государства, которых там тоже только видимость из фильмов Голливуда, да хоть – с точки зрения банальной человечности, когда итальянские журналисты, окончательно прекратившиеся в победителей Майдана, пишут гадости о помощи России для их же страны – наши т.н. оппозиционеры продолжают просто гадить. Не приходя в сознание. Кто-то, правда, считает, что нам нужные такие деятели, чтобы управлять не дай бог страной? Да представители того же «Яблока», которые недавно выгнали из своих стройных рядов даже товарища Каца, уже дали нам понять – кто их лидеры, кто их идеал и т.д. и т.п. А ведь «яблочников» дальше каких-то депутатов не пустили!

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