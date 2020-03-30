Для жителей Петербурга ввели режим самоизоляции

30.03.2020, 19:48, Новости дня

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел режим полной самоизоляции для жителей, следует из обновленного постановления о мерах противодействия распространению нового коронавируса.

Жители должны «не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров», передает ТАСС.

Жителя разрешается выгул животных на расстоянии до 100 метров от дома и вынос мусора.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, введя режим самоизоляции в отношении всех жителей города, аналогичные указы подписаны еще в ряде регионов России.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Всего в РФ 1 тыс. 836 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.