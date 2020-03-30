 

В Азербайджане ужесточили карантинные меры

30.03.2020, 19:48, Новости дня

Власти Азербайджана утвердили перечень дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса в стране, сообщил оперативный штаб при кабинете министров республики.

«В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, местах постоянного и временного проживания», – приводит ТАСС сообщение штаба.

Отмечается, что дополнительные меры начнут действовать с 31 марта. 

Напомним, 12 марта в Азербайджане зарегистрировали первую смерть от коронавируса. По последним данным, в стране 273 зараженных коронавирусом. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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