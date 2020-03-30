 

Премьера Венгрии наделили чрезвычайными полномочиями для борьбы с коронавирусом

30.03.2020, 19:48, Новости дня

Парламент Венгрии принял закон, согласно которому правительство премьера Виктора Орбана получило дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавируса, сообщают СМИ.

Депутаты парламента приняли закон, который дает премьеру Орбану практически неограниченную власть на неопределенный срок для борьбы с коронавирусом, пишет Axios.

Новый закон вводит Венгрию в чрезвычайное положение без ограничения по времени. Орбану будет разрешено управлять этим указом. Все выборы в стране при этом будут приостановлены.

Закон также предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет за преднамеренное распространение дезинформации, которая препятствует реакции правительства на пандемию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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