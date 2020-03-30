Мнение: В обход тандема

30.03.2020, 19:43, Разное



Путин и Собянин обсуждают расширение режима карантина

И все-таки очень странная возня происходит наверху. Вот сообщают – Государственная Дума собирается завтра, сразу в трех чтениях, принять закон, разрешающий правительству своим решением вводить режим ЧС. То есть – самым экстренным образом, в пожарном порядке хотят очень серьезно расширить полномочия правительства – в общем-то, как мы знаем, органа технического, который всегда был “по хозяйству”…

Вопрос – зачем? Чтобы правительство ввело ЧС? Смотрим: по действующим законам вводить режим ЧС может только президент с одобрения Совета Федерации. Ну?

Если “наверху” хотят ввести режим ЧС – зачем такие сложности, почему его не введет сам Путин простым Указом? Если Путин САМ не хочет вводить ЧС – то что ж тогда, инициаторы закона действуют ПРОТИВ Путина?!

Или же Путин сейчас типа недееспособен, в прострации – и его таким образом собираются “подстраховать”??

В любом случае – что-то странное они там мутят. Переворот готовят? У нормальных аналитиков, я смотрю, самая популярная версия происходящего такая: Путин не хочет введения ЧС, потому что при режиме ЧС вся власть переходит “силовикам”, а Путин, дескать, боится, что они потом эту власть обратно не отдадут. Отсюда и “странные” недокарантины от имени Собянина, который явно превышает свои полномочия, но “зато” как бы не дает выйти на авансцену силовикам и военным… То есть Путин держит “режим усиления самоизоляции”, оно же “недо-ЧС”, во главе с Собяниным, чтобы не давать воли силовикам?

И тогда нынешняя движуха в Думе, выходит, действительно против Путина. Они хотят объявить ЧС в обход тандема Путин-Собянин. Любопытно все закручивается!