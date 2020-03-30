Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире

30.03.2020, 19:40, Разное

Статистика заражения коронавирусом

Даже те, кто ожидал превращения COVID-19 в глобальную пандемию, вряд ли могли спрогнозировать, что число зараженных будет расти настолько быстро. Количество людей с этим диагнозом увеличивается по экспоненте.

Если раньше весь мир в ужасе следил за десятками заразившихся коронавирусом в разных уголках планеты, то сейчас свободных от эпидемии стран практически не осталось, а число больных уже превысило половину миллиона. Причем темы распространения болезни и не думают снижаться.

Прирост заболевших ставит рекорд за рекордом, а специалисты не успевают собрать статистику, как ее приходится вновь обновлять. Статистика показывает, что хоть сколько-нибудь заметно притормозить распространение коронавируса у человечества пока не получается.

Статистика коронавируса по возрасту

Еще в самом начале пандемии специалисты указывали, что наибольшую опасность новая болезнь несет для пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это не значит, что дети и подростки вовсе не болеют коронавирусом.

Дело в том, что, как выяснили врачи, в молодом организме болезнь может никак не проявлять себя. Человек просто на какое-то время становится разносчиком коронавируса, сам же не страдая ни от каких симптомов. Либо же проявления болезни могут быть очень легкими.

Старшее поколение страдает от пандемии намного сильнее. Во многом статистика смертей от коронавируса растет за счет пожилых людей, а также тех, кто страдает от каких-либо хронических заболеваний.

Статистика коронавируса в России

Несмотря на продолжительную сухопутную границу с Китаем, долгое время в нашей стране регистрировались лишь единичные случаи. Последние новости показывают, что коронавирус в России все же превратился в проблему. Узнать статистику по регионам можно в нашей таблице.

РегионЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква1226628Московская область119010Санкт-Петербург5015Свердловская область2401Коми2201Краснодарский край1701Крым1500Якутия1500Самарская область1401Красноярский край1403Татарстан1401Челябинская область1400Пермский край1300Бурятия1300Калининградская область1202Кировская область1202Тульская область1200Ленинградская область1100Нижегородская область1101Липецкая область1003Новосибирская область900Ивановская область900Псковская область910Чечня900Архангельская область700Пензенская область700Оренбургская область710Хабаровский край700Воронежская область600Кабардино-Балкария600Севастополь500Ставропольский край500ХМАО500Башкирия500Тюменская область401Волгоградская область400Саратовская область400Сахалинская область400Удмуртия400Тверская область302Хакасия300Тамбовская область303Ярославская область300Томская область301Брянская область300Кемеровская область302Новгородская область300Омская область300Орловская область300Мордовия300Рязанская область300Мурманская область300Калужская область200Белгородская область200Вологодская область200Приморский край200Марий Эл200Ростовская область200Забайкальский край101Алтайский край100Амурская область100Костромская область100Курганская область100Адыгея100Дагестан100Смоленская область100Ульяновская область100Чувашия100Иркутская область100Итого1799968

Статистика коронавируса в Италии и в Европе

Европа приняла на себя удар глобальной пандемии второй. Сильнее всего, как свидетельствуют данные о количестве заболевших и погибших от новой болезни, пострадала Италия. На втором месте – Испания. Многие страны оказались не готовы к быстрому распространению эпидемии. Оценить масштабы охватившей Старый Свет беды можно с помощью нашей таблицы.

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровелиИталия976891077913030Испания80110680314709Германия6243554114792Франция4017426067202Великобритания195221228151Швейцария150693121823Нидерланды10866771250Бельгия108364311359Австрия895886479Португалия596211943Норвегия4305267Швеция370011016Чехия28591711Ирландия2615465Дания25557257Люксембург19502140Польша1905267Румыния181544206Россия1799968Финляндия12861110Греция11563952Исландия10202135Словения7561110Сербия7411342Эстония715320Хорватия713655Литва48471Украина475106Венгрия4471534Латвия37601Болгария354815Босния и Герцеговина34068Андорра33466Словакия31402Молдавия263213Македония25963Сан-Марино224226Албания2231144Кипр214615Мальта15102Белоруссия94032Черногория9110Косово9111Гибралтар65014Джерси6110Лихтенштейн5600Северный Кипр5603Монако4611Остров Мэн4600Гернси3900Ватикан600ДНР100Итого3866212423554786

Статистика коронавируса в мире

Поскольку пандемия началась в Китае, то долгое время именно эта страна оставалась наиболее пострадавшим от болезни государством. Однако с течением времени ситуация изменилась. Уже сейчас лидером по числу заболевших стали США.

Заразившиеся регистрируются буквально по всему свету. Китай и его ближайшие соседи, Ближний Восток и Африка, Европа и Новый Свет – на планете не осталось уголка, где живет человек и куда бы ни пришла эпидемия.

Подробнее узнать статистику распространения коронавируса в мире можно с помощью нашей таблицы.

Новый Свет

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровелиСША14273724894562Канада632065573Бразилия42561366Австралия424518244Чили2139775Эквадор1924583Мексика9932035Панама989244Доминикана859393Перу8521816Аргентина8202091Колумбия7021010Новая Зеландия589163Уругвай30412Коста-Рика29523Куба13934Гондурас13933Венесуэла119339Боливия9610Тринидад и Тобаго7831Парагвай6431Аруба5001Гватемала34110Барбадос3300Ямайка3212Сальвадор3000Французская Полинезия3000Гренландия2302Гаити1501Новая Каледония1500Багамские острова1401Каймановы острова1210Доминика1100Сент-Люсия901Гренада900Гайана810Сейшельские острова800Антигуа и Барбуда700Синт-Мартен600Монтсеррат500Фиджи500Кюрасао310Белиз200Сент-Китс и Невис200Сент-Винсент и Гренадины101Папуа – Новая Гвинея100Итого16888529295757

Китай и соседи

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровелиКитай82505331375949Южная Корея95831525033Малайзия262637479Япония186655424Пакистан16251829Филиппины15467842Таиланд15247229Индонезия141412275Индия107129100Сингапур8443212Гонконг6424118Тайвань306539Вьетнам194052Шри-Ланка120115Бруней120125Камбоджи107021Бангладеш49519Макао38010Мальдивы17013Монголия1202Лаос800Мьянма800Непал501Бутан400Восточный Тимор100Итого106235383082887

Ближний Восток и Африка

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровелиИран38309264012391Турция9217131105Израиль434715134Саудовская Аравия1299866ЮАР1280231Катар634148Египет60940132ОАЭ570358Ирак54742143Марокко5162713Бахрейн5154279Алжир5113177Армения482330Ливан4381030Тунис31282Казахстан294120Кувейт266072Иордания259318Буркина-Фасо2221223Азербайджан209415Оман167023Кот-д’Ивуар16514Гана15252Узбекистан144212Сенегал142027Камерун13965Афганистан12043Палестина115118Нигерия11113Маврикий11030Грузия98018Киргизия9400Руанда7000Конго6562Кения4211Мадагаскар3900Уганда3300Того3011Замбия2900Эфиопия2304Джибути1800Нигер1810Мали1810Гвинея1601Танзания1401Эритрея1200Экваториальная Гвинея1200Намибия1102Эсватини (Свазиленд)900Сирия910Ливия800Мозамбик800Габон710Ангола720Зимбабве710Судан610Бенин600Кабо-Верде610Центральноафриканская Республика503Чад500Мавритания502Гамбия410Сомали300Либерия300Гвинея-Бисау200Итого62943302513818

Статистика смертей от коронавируса

Уровень смертности от коронавируса сильно разнится от страны к стране. Экспертам остается только спорить о том, почему так происходит. Например, загадкой для многих остается, почему в Италии от коронавируса умирают так много людей. Показатель летальности COVID-19 для этой страны превышает 10%, тогда как в Китае он составляет чуть больше 4%, а в Германии – всего 0,6%.

Это обстоятельство затрудняет прогнозирование общего уровня летальности возникшей в Китае эпидемии. Отметим, летальность Испанского гриппа колебалась от 10% до 20%. При условии, что пандемия длилась 18 месяцев и успела затронуть 550 миллионов человек, от нее погибли от 50 до 100 миллионов человек.

Пока коронавирус не идет ни в какое сравнение с “испанкой”. Переживало человечество и еще более страшные пандемии. Например, в середине XIV века от эпидемии чумы, получившей название Черная смерть, погибло от 30% до 60% населения всей Европы.

Таким образом, статистика смертей от коронавируса, какой бы пугающей она ни была для каждого человека, в целом для человечества рисует не самую мрачную картину. Кроме того, экспертное сообщество надеется, что современные методы борьбы с пандемией помогут людям еще сильнее минимизировать все риски.

Сколько людей болеют коронавирусом сегодня

Согласно данным официальной статистики на 30 марта 2020 года во всем мире:

заболели – 743205

умерли – 35055

выздоровели – 161823

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