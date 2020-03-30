Мнение: Офицер и шпион

30.03.2020, 19:35, Разное

Посмотрел фильм Романа Полански "Офицер и шпион" посвященный небезызвестному "делу Дрейфуса".

Суть его была достаточно проста, капитана Дрейфуса (еврея по происхождению) обвинили в шпионаже в пользу Германии и отправили гнить в Южную Америку на острове с тюрьмой.

Несколько позднее, выяснилось, что улики были подделаны, а настоящим шпионом был другой человек.



Жорж-Мари Пикар



Альфред Дрейфус



Публичное разжалование Дрейфуса.

Фильм показывает эту историю с колокольни Жоржа-Мари Пикара, полковника французской армии, который случайно наткнулся на фактуру указывающую на фальсификацию этого дела и попытался докопаться до правды.

В итоге, он выяснил, что Дрейфуса оговорили по распоряжению непосредственных начальников Пикара, которым было выгоднее оставить невиновного за решеткой и реального немецкого шпиона на свободе, нежели признать свою неправоту.

Самому Пикару это стоило заключения в тюрьме и обвинений в предательстве и даже в работе на "еврейские синдикаты" (хотя фильм его ясно показывает как умеренного антисемита, который "не любит евреев" и не полюбит их даже после дела Дрейфуса). Мотивация Пикара достаточно проста – настоящий шпион должен быть пойман и справедливость в отношении Дрейфуса должна восторжествовать.

В итоге, она частично торжествует, когда через годы мытарств, Дрейфуса оправдывают, восстанавливают в звании и даже повышают до майора. Но соль картины в самой заключительной сцене, когда Дрейфус приходит к Пикару, который к тому времени уже стал военным министром и просит его учесть годы заключения, которые помешали ему стать подполковником. Пикар конечно мог его повысить, но не захотел, потому что "обстановка в армии изменилась". В итоге, дело Дрейфуса, по сути помогло Пикару возвыситься (оно в процессе расследования свело его с Клемансо и Эмилем Золя, который выступил с знаменитой статьей "Я обвиняю…" https://sites.google.com/site/captaindreyfusaffair/home/-a-obvinau, где обрушился на армию и правительство и сделал аргументы Пикара общеизвестными), что сам Пикар признает. Но когда Дрейфус просит его посодействовать восстановлению справедливости, то получает отказ. В результате финал получился кисло-сладким, но весьма жизненным. Был ли причиной отказа антисемитизм самого Пикара или он действительно был вынужден учитывать смену настроений в армии, автор оставляет додумывать зрителю. Роль Эстерхази раскрыта поверхностно, хотя во многим его действия и повлияли на судьбу Дрейфуса. Он просто выведен нечистоплотным офицером, который продавал собранные слухи о французской артиллерии немцам ради денег и проституток (хотя и были попытки представить его агентом разведки, который скармливал немцам дезинформацию). В итоге, он так и не был полноценно осужден, бежал из Франции и умер за границей.

В остальном же, фильм представляет собой цепочку сцен, воспроизводящих наиболее значимых элементы дела Дрейфуса, которое сотрясало французское общество на протяжении многих лет, превратившись из банального дела о шпионаже в спор о корпоративной круговой поруке во французской армии, антисемитизме французского общества и зависимости судебной системы от политиков и военных. В итоге оно нанесло существенный удар по консервативной части генералитета и в долгосрочной перспективе проложило дорогу французским социалистам вроде "социал-предателя" Мильерана в кабинет министров. Фильм дает общее представление об этих событиях, но учить по нему историю я бы не стал – это скорее введение в вопрос, после которого заинтересовавшиеся люди могут почитать профильную литературу, где нюансы этого дела раскрываются более подробно и детальнее.

Актеры в фильме французские (практически никого из них не знаю) и играют они хорошо – отличным получился сам Пикар, а также его оппоненты из генералитета 3-й Республики, где хорошо показана фальшь разговоров про офицерскую честь на фоне бесчестных поступков "лучших генералов Франции".

Снят фильм неплохо, атмосфера Франции конца XIX века выглядит правдоподобно, множество деталей о французской армии того периода и богатый спектр военных мундиров, также добавляют ленте оттенков историчности.

Несколько напрягал по началу постоянный скрип полов, по которым расхаживают военные в сапогах, но это видимо тоже дань историчности.

В целом, неплохой байопик об антисемите, который помог оправдать невиновного еврея, в красивых исторических декорациях по мотивам реальных событий.

Пожалуй лучший фильм из просмотренных за последние месяцы.