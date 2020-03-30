Мнение: Алкоголь (опасны мифы о пользе алкоголя)

30.03.2020, 19:31, Разное

Очень опасны мифы о пользе алкоголя, особенно во время карантина.

Во-первых, алкоголь почему-то считается в народе антидепрессантом.

Всгрустнулось? Надо бухнуть.

На самом деле алкоголь – это депрессант, препарат, угнетающий работу нервной системы.

Это средство для торможения психических процессов.

Из-за этого небольшие дозы алкоголя дают временный противотревожный эффект.

Но ключевые слова – “небольшие дозы” и “временный эффект”.

После кратковременного расслабления происходит обострение нервного напряжения и усиление тревоги.

Особенно если было выпито много.

Если вы когда-нибудь напивались, вы знаете, что такое паническое состояние на следующий день.

Это декомпенсация, которая возникает в организме из-за употребления активного вещества.

Кофеманы знают, что бывает, если не выпить свою кружку бодрящего кофе. Сонливость одолеет до такой степени, что язык во рту пеерестанет шевелиться. У людей, не употребляющих кофе, ничего подобного. Они и так бодры.

С алкоголем действует обратная декомпенсация. Если вы успокаиваете себя несколькими бокалами вина, то по окончанию действия алкоголя, тревога вас охватит с новой силой и напряжение будет намного сильней. Алкоголики – самые боязливые люди и все время вынуждены пить, чтобы не так бояться.

Вот почему пить алкоголь можно только в праздник, “обмывая” достижения или приобретения, но никогда не во время потерь, тревог и ожиданий, тем более не в такое время, когда важно быть в собранном состоянии, на случай, если придется оказывать помощь близким и себе.

Во время праздника алкоголь позволяет отдаться безмятежности, а когда его действие проходит, вы сможете вернуться к нормальным будням.

Когда же вы в тревоге, когда впереди неизвестность, когда нет никаких нормальных рабочих будней, пить алкоголь очень вредно.

Он не расслабит вас, вам захочет выпить больше, а когда опьянение сойдет, тревога усилится.

В таком состоянии захочется вновь принять алкоголь и очень быстро сформируется зависимость.

Даже если вы всю жизнь выпиваете и не считаете себя зависимым, все равно в ситуации карантина, тревоги и изоляции от дел, ваша зависимость может развиться в считанные дни. Обидно будет: всю жизнь пил и не был зависимым, а здесь за пару недель спился.

Активный график, множество жизненных задач, общение, новые впечатления, свежий воздух и перемещение берегут от любой зависимости, в том числе и от алкогольной.

В состоянии застоя и остановки дел алкоголизм формируется почти мгновенно.

В том числе потому, что после прекращения действия дозы общее состояние человека становится намного хуже, чем до, и ему еще больше нужна новая доза.

Второй миф по поводу алкоголя связан с его якобы антивирусными свойствами.

Многие верят, что алкоголь дезинфицирует весь организм.

На самом деле алкоголь обладает небольшими бактерицидными свойствами для желудочно-кишечного тракта. То есть он может уничтожать некоторые бактерии (не вирусы), поступающие с пищей. Алкоголь немного дезинфицирует пищу и воду, но при этом разрушает антибактериальный фермент организма лизоцим и нарушает полезную флору.

А вирусов в респираторных путях алкогольная дезинфекция вообще не касается.

Наоборот. Действие алкоголя на дыхательную систему исключительно угнетающее.

Дыхание от алкоголя нарушается, кроветворение замедляется. Это касается даже небольших доз алкоголя.

Возникает застой в легких.

Сопротивляемость организма падает, выработка лейкоцитов снижается, иммуноглобулина тоже.

Поэтому в течение двух дней после алкогольного опьянения анализы на иммунитет у человека показывают значительное снижение защитных сил. Только на третий день иммунитет начинает восстанавливаться. Если в течение двух дней после пьянки вы контактируете с носителем вируса, ваш риск заражения и более тяжелого протекания заболевания заметно возрастает.

Если же вы пьете каждый день или через день, ваш иммунитет постоянно страдает.

Во время карантина лучше заменить распитие спиртных напитков чем-нибудь иным.

Например, успокоивающим чаем. И целой чайной церемонией с красивым сервизом.

Мелисса, валериана, мята, липа, ромашка – вот антистрессовые травы.

Если вы никогда не принимали их, успокаивающий и даже веселящий эффект может вас удивить.

Он достаточно ощутим.

Дальше я приведу несколько примеров доступных целебных напитков, известных с глубокой древности, которые повышают иммунитет и снижают стресс.

Древнегреческий врач Гиппократ (370 г. до нашей эры) рекомендовал пить отвар овса от разных болезней и для профилактики.

Вот рецепт этого отвара, который принадлежит Гиппократу (“Гиппократов корпус”).

0,5 кг овса (неочищенного) залить 3 литрами воды, довести до кипения и кипятить в течение часа.

Затем остудить, процедить и пить по 1-2 стакана, прохладным.

Гиппократ приписывал этому отвару пользу для всего организма, в том числе для подъема общего тонуса и сил.

В этот отвар некоторые последователи Гиппократа предлагали добавлять мед и лимонный сок (в остывший отвар, не горячий).

Мед и лимон тоже обладают бактерицидными и иммунностимулирующими свойствами, кроме того улучшают вкус отвара.

Арабский врач Авиценна (Абу Али ибн Сина, 980 г) считал, что меланхолия и мрачность мыслей – признак почернения желчи.

Овес обладает желчегонным свойством (на основе его изготавливаются многие современные препараты для лечения печени), поэтому избавляет от грусти.

Несмотря на то, что черной желчью Авиценна называл не совсем то, что называет желчью современная медицина, а одну из субстанций человека (кроме крови, флегмы и желтой желчи), овес помогает и от того и от этого.

Авиценна в своем трактате “Канон врачебной науки” писал, что даже тогда, когда меланхолия вызвана печальными обстоятельствами жизни или действиями злых сил (колдовством) она все равно сопровождается почернением желчи, поэтому разжижение и выведение черной желчи возвращают человеку веселость и оптимизм.

Для быстрого снятия нервного напряжения Авиценна рекомендовал обливать голову отваром ромашки перед сном.

Тот же самый врач (от имени которого произошло само название науки “медицина”) писал в своем каноне.

“Употребление уксуса во время мора предохраняет от беды”.

Вот это действительно бактерицидный напиток, если употреблять его в меру. Уксус должен быть натуральный (лучше яблочный) и такое количество на стакан воды, чтобы напиток получался слегка кисловатым, но не кислым.

Для тех, кто никак не может обойтись без вина, есть еще один рецепт Авиценны: вино, гранатовый сок и вода.

Нужно налить в большой бокал одну часть красного вина, одну часть гранатового сока и одну часть воды.

Это пропорции разбавления вина 1 к 2 по рекомендации Плутарха, более древнего автора ( 127 г), который сравнивал такое сочетание с музыкальным произведеним в своих “Застольных беседах”.

“Три, то есть один кубок вина с двумя кубками воды, – имеют отношение одного к двум и составляют октаву”.

Выпив треть такого напитка, нужно добавить одну часть гранатового сока и одну часть воды.

Это будет ближе к сочетанию, которое рекомендовал Гесиод (“Труды и дни” 596 г), еще более древний автор.

“Часть лишь одну ты вина наливай, воды же три части”.

Выпив половину получившегося напитка, нужно добавить еще одну часть гранатового сока и одну часть воды.

Наливать надо именно в такой последовательности, тогда после третьего доливания вы почувствуете, что не хотите больше вина в этот вечер.

Механизм этого фокуса я опишу поздней, а пока просто попробуйте.

О гранатовом соке надо сказать особенную вещь, которую я когда-то уже писала.

В натуральном гранатовом соке (в стеклянных банках или свежевыжатом) содержится высокая и очень хорошо усваиваемая доза витамина С, и 200-300 г такого сока резко снижают уровень гормона кортизола, который сопровождает стресс.

Аскорбиновая кислота (витамин С) часто присутствует в аптечках спасателей, вытаскивающих людей из завалов, поскольку даже однократной высокой дозой этого вещества можно вывести человека из ступора или снять сильный стресс.

Поэтому гранатовый сок веселит лучше вина и эффект его не короткий, а продолжительный.

Как у вас, друзья, с ритуалами против стресса?