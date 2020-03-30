Личное: Избавиться от ребёнка — норма?!

30.03.2020, 19:25, Разное

Лучшая и самая примерная бабка российского сегмента Эскортограма — это, конечно, Симона Яковлевна Юнусова, родившая сопливого Тимати.

Симона уже вывернула все трусы наизнанку — рассказала, как сделала аборт в школе. Показала, как умело может засунуть старый палец ноги в рот внучке. А теперь демонстративно ушла на покой — в смысле, на карантин.



Смартфон хоть помыла или как всегда? Фото: Соцсети

«Вчера была хорошая погода и мы гуляли, а сегодня с началом карантина, природа сжалилась и выключила солнце. Мы начали онлайн обучение».

Ну, и старшенькая Алиска ушла вместе с бабушкой в изоляцию. А где же мама ребёнка? Разве сидеть в карантине не её святая обязанность?

Я вас умоляю, ну, конечно же, нет!

Мама Алисы проколола себе витаминный коктейль, надела в рот капы для исправления прикуса и радуется жизни.

Где дочь? Под карантином у бабушки! Зачем рожала? Ну уж точно не для того, чтобы самой воспитывать!

Нелюбимая валиде Симоной наложница Решетова утащила своего ребёнка к себе. Любимая наложница Шишкова занимается улучшайзингом внешности, чтобы её кто-нибудь наконец-то бы отодрал, пока дочь сосет ноги бабушки.



Зачем улучшаться, если тебе всё равно нельзя трахаться? Фото: Соцсети

Я, конечно, бездетная мразь, в то время как Симона и Алёна — примерные бабушка и мамочка Эскортограма, но объяснить себе, как можно быть в карантине без ребёнка, я не могу.

Кругом — непростая ситуация. Пандемия. А мать Шишкова даже не волнуется за свою дочь, отдав её полоумной бабке. Той самой, что суёт ноги в рот девочке. Какие ещё «карантинные меры» выдумает старуха, никто ведь не знает. Может, заставит языком облизать пятки — не исключено.

К чему это я? Да вас хотела спросить: а вы бы смогли сейчас спихнуть своих детей к бабке?