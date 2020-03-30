Мнение: Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

30.03.2020, 19:16, Разное

Умер Юрий Бондарев.

Я никогда в жизни с ним не общался, но его присутствие было – как камертон: офицерский, гражданский, писательский.

Мирные вещи его я, скрывать не стану, не всегда ценил, там порой наблюдался перебор с нарочито залихватскими, претендующими то на остроумие, то на глубокомыслие диалогами, зато военные его повести, роман о 93-м «Бермудский треугольник», произвели на меня сильнейше впечатление.

Он один из лучших баталистов не только в русской, но в мировой литературе, и, скажем, танковая атака в романе «Горячий снег» – сделана на невероятном уровне, ни у Хэма, ни у Ремарка вы ничего подобного не найдете, это сопоставимо только с Толстым и его военными страницами

Посему, когда умер Лимонов и в десяти подряд некрологах пропечатали, что ушел последний великий русский писатель, я попросил не говорить лишний раз глупостей. В моих словах не было никакой резкости и уж тем более непочтения к Лимонову.

Чего бы о себе Лимонов не думал – он именно что представитель русской литературы, великий ее представитель – и вместе с тем – звено, не последнее, но связующее Державина, Пушкина, Катенина и Герцена – с Чеховым и Горьким, Платоновым и Домбровским.

Это надо уметь ценить. Говорить после его смерти о том, что умер последний великий писатель, может только Алик Кох, которому надо чтоб все здесь сдохло, и тогда Алик вздохнет спокойно, или какой-нибудь Платоша Беседин, надеющийся на то, что теперь, когда великие умерли, он наконец станет заметен.

Лимонов замечательно говорил, что личное бессмертие банально, – а вот продолжение человеческого вида и русской нации куда важней.

В этом смысле, само существование великой русской литературы – есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества.

Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Уходят великие. Но с нами Лихоносов и Личутин, здравствует безусловный классик Саша Соколов, за нами смотрит Александр Андреевич Проханов.

Работают в русской литературе Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Александр Терехов, Михаил Тарковский. Мы живы.

Вечная русская память великому писателю и человеку безупречной выправки Юрию Бондареву.

Он, как и прежде, спокоен и подтянут. В его ряду, с ним рядом – иные великие баталисты – Лермонтов, Бестужев-Мариинский, Денис Давыдов, Всеволод Гаршин, Александр Серафимович, Константин Воробьев.

Это огромная честь и невиданное достижение – быть в русской литературе, остаться в ней, стать еще одним звеном. Ничего не уходит. Бондарев здесь. Русское слово звучит.

Источник: Блог Захара Прилепина