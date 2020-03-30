Режим самоизоляции введен еще в пяти регионах России

30.03.2020, 19:16, Новости дня

Власти Новгородской, Архангельской, Тюменской, Волгоградской области, а также Мордовии ввели режим самоизоляции, сообщают региональные оперативные штабы по ситуации с коронавирусом.

«Дополнительные изменения в указ губернатора. На территории Новгородской области вводится режим самоизоляции», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».

По данным оперштаба, на самоизоляции находится 746 жителей Новгородской области, 220 человек сняты с наблюдения.

В то же время глава Мордовии Владимир Волков подписал указ об усилении мер противодействия коронавирусу, обязывающий жителей республики не покидать место жительства, за исключением неотложных случаев.

Также жителям республики необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

Режим самоизоляции вводится также в Архангельской области, учитывая особенности санитарно-эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что жителям предписано не покидать места проживания, за исключением следующих случаев: обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту работы и ряд других.

Как и в других регионах, жителям разрешено выходить в аптеки, магазины, выгуливать домашних животных.

Тем временем аналогичные меры вводятся в Тюменской области. По словам губернатора региона Александра Моора, сотрудниками полиции и Роспотребнадзора фиксируются нарушения режима самоизоляции жителями региона, которые прибыли из-за границы. Также он отметил, что за прошедшие выходные пожилые люди активно пользовались транспортными картами и не соблюдали самоизоляцию.

«Я считаю, что в нашем регионе настала необходимость ввести дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня будут заблокированы все льготные транспортные карты для школьников, студентов и пенсионеров. С завтрашнего дня запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и иных открытых мест массового отдыха людей», – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что при необходимости могут быть введены дополнительные ограничительные меры.

Волгоградская область также с 31 марта переводит всех жителей в режим самоизоляции. В городах Волгоград и Волжский приостанавливается движение общественного городского электротранспорта, автобусов и маршруток.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста.

Аналогичные меры действуют и в части регионов, в том числе в Подмосковье, Липецкой, Мурманской, Вологодской, Рязанской, Свердловской, Астраханской, Брянской, Ульяновской, Саратовской, Иркутской и Калининградской областях, а также в Татарстане, Адыгее и республике Марий Эл.

Напомним, в РФ за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших – 1 тыс. 836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.