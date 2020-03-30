В Италии коронавирусом заболели более 100 тыс. человек

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30.03.2020, 19:16, Новости дня

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысили 100 тысяч, за сутки умерли 812 человек. Таким образом, число жертв возросло до 11 тыс. 591, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«На сегодня инфицированы 75 тыс. 528 итальянцев, пациенты за сутки выросли на 1 тыс. 648», – передает его слова РИА «Новости».

Общее число заразившихся, включая умерших и выздоровевших, достигло 101,7 тыс.

За последние 13 дней рост числа заразившихся не опускался ниже 3 тыс. за сутки – так мало новых инфицированных было последний раз с 10 марта.

«Число выздоровевших возросло на 1 тыс. 590 человек, достигнув 14 тыс. 620. Это рекордный показатель с начала эпидемии», – сообщил Боррелли.

Накануне в Италии от коронавируса умерли 756 пациентов.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции и вирусологами и эпидемиологами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении РФ помочь Италии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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