 

Путин присвоил звание Героя РФ легендарному советскому генералу

30.03.2020, 19:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ легендарному генерал-майору Мингали Шаймуратову – командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, погибшему в 1943 году в боях за Донбасс.

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Шаймуратову Мингалею Миназовичу – генерал-майору (посмертно)», – говорится в тексте указа.

Мингали Шаймуратов родился в 1899 году в Уфимской губернии. Участвовал в гражданской войне – в 270-м Белорецком стрелковом полку против Колчака; на Туркестанском фронте; в Первой Конной армии Буденного.

О нем писал Константин Симонов, которой сообщал, что Шаймуратов хорошо владел английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками и «объехал полмира по особым заданиям правительства». Был военным атташе в Турции, советником военного комитета при правительстве Гоминьдана в Китае, военным атташе в Китае.

Во время Великой Отечественной войны командовал частью по охране Кремля – 1-м Особым кавалерийским полком. Позже полк был направлен на фронт в состав корпуса генерала Доватора. В декабре 1941 года вступил в должность командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В ноябре 1942 году получил звание генерал-майор.

Шаймуратовская дивизия прошла от Дона до Эльбы. 3 тыс. 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза, пятеро – полными кавалерами ордена Славы.

Сам Шаймуратов героически погиб 23 февраля 1943 года в Ворошиловоградской области при выходе полка из рейда по тылам противника. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды.

Симонов написал о нем очерк «В Башкирской дивизии».



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