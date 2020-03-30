Изолированные лагеря помогут АПЛ доиграть сезон

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30.03.2020, 19:01, Новости дня

Руководство английской Премьер-лиги рассматривает различные варианты завершения прерванного сезона. Футбольные эксперты склоняются к проведению оставшихся 92 матчей чемпионата Англии в специальных лагерях, где команды будут выступать на тренировочных полях.

По информации The Independent, игры станут проводиться каждый день. Все они будут показаны по телевидению, чтобы сплотить граждан во время пандемии коронавируса. Чемпионат АПЛ должен возобновиться летом.

Напомним, что лидером турнира является "Ливерпуль", который на 25 очков оторвался от ближайших преследователей.



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