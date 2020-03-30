 

Россиян принуждают работать: Москалькова обратилась к Мишустину

30.03.2020, 19:01, Новости дня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову в связи с поступающими к ней обращениями относительно принуждения людей к работе в нерабочую неделю.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе омбудсмена.

Отмечается, что в обращении идет речь о том, что сотрудников заставляют являться на работу в компании "РУСАЛ" в Ленинградской области, Республиканской типографии в Бурятии, ПАО "ДЭК" в Приморском крае и ряде других.

25 марта президент РФ Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса призвал россиян находиться дома и объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. 30 марта в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицировано более 752 тысяч человек, более 158 тысяч вылечились, более 36 тысяч скончались.

В РФ зафиксированы 1836 случаев заболевания, 66 человек вылечились, 9 умерли.



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