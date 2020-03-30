Мнение: Рецессия в России и в мире, европейский удар по Китаю и худший кризис XXI века

30.03.2020, 18:54, Разное

1. С экономикой всё хуже и хуже. Речь уже не идёт о сокращении роста до нуля: в мире признали начало глобальной рецессиии. Такая же ситуация и в России: если ещё пару недель назад, вопреки падению цен на нефть, можно было надеяться на небольшой рост по итогам года, то теперь из-за жёсткого карантина нас практически гарантированно ожидает спад:

https://lenta.ru/news/2020/03/27/resessia/

На фоне пандемии коронавируса мировая экономика погрузилась в рецессию. Об этом во время брифинга сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Трансляция велась в Twitter.

По словам Георгиевой, нынешний спад окажется не меньшим, чем во время глобального экономического кризиса 2009-го. Восстановление мировой экономики в 2021 году возможно только при условии, что распространение Covid-19 удастся сдержать, добавила глава МВФ.

Аналитики полагают, что России в 2020 году уже не избежать рецессии. ВВП страны, как ожидается, снизится на 0,8-3 процента, а объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением зарплат сотрудникам только ухудшит ситуацию в экономике.

2. Позитивные новости приходят из Китая: там снова начали работать фабрики, восстанавливается внутренний спрос.

Однако из-за эпидемии в Европе и США спрос на китайские товары снизился:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-26/the-second-virus-shockwave-is-hitting-china-s-factories-already

По словам аналитиков, спад экспорта нанесёт по экономике КНР дополнительный удар. Ожидается, что объёмы китайского экспорта по итогам года упадут на 10%. Это помешает восстановлению Китая и мировой экономики в целом.

3. Подтверждается версия, согласно которой Владимир Путин решил сохранить за собой возможность остаться на пятый срок, чтобы иметь возможность обеспечить стабильность в период жёсткого кризиса. По словам президента, ожидается, что ситуация будет хуже, чем в 2008-2009 годах:

https://lenta.ru/news/2020/03/27/crizis/

Президент России Владимир Путин заявил, что последствия пандемии коронавируса окажутся разрушительнее финансового кризиса 2008–2009 годов. Об этом глава государства заявил на саммите G20, выступление российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию. Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу “каждый за себя”», — предупредил он.

Напомню, что благодаря резервам, Россия пережила 2008-2009 годы сравнительно легко. Однако падение экономики в 2009 году было хоть и глубоким, но коротким. Уже в 2011 году российская экономика восстановилась.

Далеко не факт, что нам снова повезёт. Возможно, кризис затянется на несколько лет.