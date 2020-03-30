В Кремле не стали комментировать продажу «Роснефтью» активов в Венесуэле

30.03.2020, 18:53, Новости дня

Кремль не комментирует ситуацию с продажей «Роснефтью» своих активов в Венесуэле компании, на 100% принадлежащей правительству России.

«По «Роснефти» никак не комментирую», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Напомним, «Роснефть» заключила соглашение с компанией, принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле.

Компания призвала США выполнить обещания и снять санкции. В Госдепе заявили, что «не анонсируют действия, которые предпринимают в связи с санкциями».