 

В Кремле не стали комментировать продажу «Роснефтью» активов в Венесуэле

30.03.2020, 18:53, Новости дня

Кремль не комментирует ситуацию с продажей «Роснефтью» своих активов в Венесуэле компании, на 100% принадлежащей правительству России.

«По «Роснефти» никак не комментирую», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Напомним, «Роснефть» заключила соглашение с компанией, принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле.

Компания призвала США выполнить обещания и снять санкции. В Госдепе заявили, что «не анонсируют действия, которые предпринимают в связи с санкциями».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В Черновицкой области выздоровело трое больных COVID-19

25.02 / Рейс из Тегерана экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у 17 пассажиров

06.02 / Россия признала гибель «военных специалистов» в Сирии

13.02 / Билли Айлиш опубликовала фрагмент саундтрека к фильму “007: Не время умирать”

19.02 / Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины – разведка

04.02 / Сутки на Донбассе. Один украинский военный ранен, один травмирован – штаб ООС

17.03 / Коронавирус затронул и космос: празднование Дня космонавтики перенесли с 12 апреля на осень

06.02 / Чудовищное испытание от коррупционеров: Трамп продолжает отчитывать демократов

24.03 / Предварительные потери Киева из-за коронавируса составляют около 1 млрд гривен

10.03 / Пуск «Протона-М» с Байконура перенесли из-за некачественных комплектующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска