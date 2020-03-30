 

Волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ по всей стране помогают оказавшимся на карантине людям

30.03.2020, 18:53, Новости дня

Добровольцы в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ выполнили более 10 тыс. запросов, поступивших на горячую линию. Организаторы обращают внимание граждан, что все волонтеры акции ходят в специальной форме, имеют при себе бейдж и паспорт и знают номер обращения на горячую линию или пароль.

Также добровольцы, в отличие от мошенников, не заходят в квартиры и обеспечивают бесконтактную доставку продуктов и лекарств, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

На данный момент к работе волонтерских штабов присоединилось 24 тыс. человек. Все добровольцы перед началом работы проходят специальный обучающий видеокурс. В нем рассказывается, как соблюдать технику безопасности и правила гигиены, как общаться с пожилыми людьми в условиях распространения коронавируса и что делать в экстренных ситуациях. После этого волонтеры направляются на очный инструктаж и обязательную термометрию, а также получают индивидуальные комплекты защиты. Обучающие мероприятия проводят доктора и представители Роспотребнадзора.

Многие пенсионеры перезванивают на горячую линию и благодарят всех, кто задействован в работе волонтерских штабов и колл-центра.

«Я очень тронута. Я одинока, столько проблем собралось, еще и чувствую себя не очень хорошо. Буквально вчера ночью позвонила вам, и сегодня меня уже обслуживали девушки молодые в форме. Я так хочу от души поблагодарить за организацию и внимание к нам, к старикам», – рассказала жительница Владикавказа.

По состоянию на 30 марта, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 67 тыс. 249 звонков, сформировано 15 тыс. 4 заявки. Большинство волонтерских штабов сформировано на базе региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». К работе подключилось также движение «Волонтеры Конституции».

Телефон горячей линии: 8-800-200-3411.

3 тыс. 054 заявки получено от коммерческих компаний, общественных организаций и частных лиц для присоединения к акции #МЫВМЕСТЕ. Потенциальные партнеры предлагают финансовую, ресурсную и иную помощь в разных регионах России.

Мывместе2020.рф – агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.  Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.



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