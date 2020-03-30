Умерших от коронавируса в Алматы будут хоронить на спецполигоне

30.03.2020, 18:49, Новости дня

Власти казахстанского Алматы заявили, что местом захоронения возможных погибших от коронавирусной инфекции будет “полигон за чертой города”: об этом сообщила руководитель городского департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова.

Согласно утвержденному властями порядку, тела умерших не будут вскрывать, но их будут дезинфицировать и изолировать, по словам чиновницы, в “определенное средство изоляции”.

“Случаев летальных исходов в Алматы нет, но меры предусмотрены. Определен полигон, он находится за чертой города, не имеет близлежащих населенных пунктов и, соответственно, изолирован от города всеми необходимыми мерами безопасности”, – заявила Молдагасимова.

В Казахстане по состоянию на вечер 30 марта выявили 302 случая заражения коронавирусом. Умер один человек, выздоровел 21. Основные очаги распространения болезни находятся в Нур-Султане (168 инфицированных) и Алматы (73 человек). В обоих городах ввели карантин, закрыли въезды и выезды. Власти этих городов будут отслеживать передвижения людей, находящихся на обязательном домашнем карантине, с помощью специального приложения, которое заставят установить на смартфоны казахстанцев. Также в Алматы с помощью камер “Сергек” будут выявлять нарушителей режима усиленного карантина – из дома можно выходить только в ближайший магазин, на работу или в аптеку.

Ранее Управление мусульман Узбекистана выпустило фетву о том, как хоронить мусульман, скончавшихся от коронавируса: по возможности тела будут омывать, заворачивать в саван и хоронить соответствии с требованиями шариата. При процедуре погребения должны соблюдаться все рекомендации Министерства здравоохранения и меры предосторожности, настаивают в ДУМ Узбекистана.