 

В Казахстане наказали врачей, которые не госпитализировали женщину, умершую от коронавируса

30.03.2020, 18:49, Новости дня

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил вечером 30 марта, что главный врач службы скорой помощи Акмолинской области и глава областного управления здравоохранения получили дисциплинарные взыскания из-за смерти 64-летней жительницы Акмолинской области. Она на прошлой неделе умерла от коронавируса, став первой жертвой COVID-19 в Казахстане. 

 

Смерть женщины стала причиной большого скандала в Казахстане. Сын погибшей записал видео, в котором обвинил врачей в ее смерти. По его словам, его матери несколько раз отказали в госпитализации, несмотря на угрожающие симптомы, и в итоге она умерла. 

После появления видео в соцсетях, областное управление здравоохранения начало служебное расследование инцидента. Оно показало, что медики, которые приезжали на вызов к больной и отказались забирать ее в больницу, действительно недооценили “риски возможной коронавирусной инфекции”. Врачи, по словам чиновников, посчитали, что у пациентки обычная простуда.

“Не было соответствующего разъяснения родственникам, в результате получилась такая ситуация, когда мы имеем позднюю госпитализацию и, фактически, очень быстрое ухудшение, которое закончилось летальным исходом”, – признал министр на пресс-конференции.

Также, по его информации, имел место “факт ошибки выдачи результатов теста”.

“В тот день была очень большая нагрузка на лабораторию. Результаты пришли, когда уже пациентка погибла, – сказал он. – Это вызвало справедливые нарекания со стороны родственников и медработников”. 

“Мы тщательно провели разбор данной ситуации, были приняты дополнительные меры по обеспечению стабильной работы лаборатории. Мы приложим все усилия, чтобы такие случаи не повторялись, – заверил казахстанский министр. – Все необходимые административные и дисциплинарные меры приняты”. 

По состоянию на утро 30 марта в Казахстане подтверждены более 300 случаев коронавируса, умершей от него числится одна пациентка. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алматы с 19 марта введен карантин с ограничением передвижения и запретом въезда и выезда в эти города, а с 30 марта ограничения на въезд, выезд и передвижение будут введены еще в нескольких регионах. 

 



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