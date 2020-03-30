«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции

30.03.2020, 18:48, Новости дня

Турция отозвала разрешение на два вывозных рейса авиакомпании «Победа», сообщил близкий к лоукостеру источник.

«Росавиация отозвала разрешение на два вывозных рейса «Победы» из Турции. Компания вынуждена отменить два вывозных рейса Анталия-Москва, запланированные на 31 марта и 1 апреля», – сказал источник РИА «Новости».

Как будет организовано возвращение российских граждан на родину пока не сообщается.

Напомним, РФ и ряд других стран на фоне пандемии коронавируса значительно ограничили авиасообщение. Авиакомпании были вынуждены отменить большое количество рейсов. Некоторые страны закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.