Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

30.03.2020, 18:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июня 2020 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», – говорится в опубликованном на портале правовой информации указе.

Ранее в Кремле заявляли, что изучат вопрос возможного переноса весеннего призыва в российскую армию в этом году.