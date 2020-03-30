Мнение: Парад самоизоляций

30.03.2020, 18:42, Разное

В Липецкой области решением региональных властей до 14 апреля введена самоизоляция. Режим самоизоляции введен личным решением губернатора.

Два момента, которые становятся определяющими, так как Липецкая область – уже не первый регион, вводящий самостоятельно подобный режим.

Первый момент – снова решение принимается не федеральной властью, а на уровне региона. Отдельный вопрос – насколько оно адекватно и соответствует ли реальным угрозам. Главное здесь то, что федеральная власть беспомощно наблюдает за происходящим, а уровень принятия решений спускается вниз, причем не просто спускается, а регионы вынуждены что-то предпринимать самостоятельно, так как Кремль хранит загадочное молчание.

Второй момент: что такое самоизоляция – неизвестно никому. Это как международный терроризм – все догадываются, что это что-то плохое, но международного юридического определения явлению нет. А потому каждый интерпретирует его как бог на душу положит. "Самоизоляция" – никому неизвестный зверь. Что такое ЧС – понятно. Что такое военное положение – вроде тоже. Что такое режим КТО – вопросов нет. Что такое самоизоляция – да кто ж его знает? В практическом смысле такое положение вещей означает, что губернатор, который вводит самочинно незаконный режим, и определяет, что это такое. Сообразно текущей обстановке. Законно оно или нет – дело двадцатое.

Федеральная власть засунула язык в известное место и даже не мычит. Её мнением пока еще интересуются, но через довольно короткий промежуток времени интерес к тому, что там соизволит изронить Верховный правитель, пропадет за ненадобностью. Не до вас, – невежливо скажут Гаранту через месяц-полтора. У нас тут эпидемия, знаете ли. А вы продолжайте пребывать в своей нирване.

То, что происходящее становится прелюдией к распаду страны на обособленные кластеры – факт. Пока этот распад идет по административным границам, но не исключено, что регионы начнут объединяться и создавать какие-то координирующие структуры. Вначале – штабы, а там как срастется. Москва и Подмосковье, кстати, уже начали сращивание на этом фоне. Логично предположить, что Татарстан станет точкой сборки приволжских регионов, Екатеринбург будет собирать под себя соседей. Дальше – больше и веселей.

Сейчас подобный сюжет выглядит невозможным, но кто мог предположить происходящее сегодня хотя бы месяц назад?

Удивляться происходящему нет никакого смысла. В условиях полномасштабного кризиса в персоналистской управленческой системе исчезновение первого лица и его очевидная недееспособность становится причиной стремительного распада вертикали на более-менее устойчивые кластеры. Ну, то есть, формально Путин еще в Кремле или где-то там, в надежном месте. Но даже совершенно сервильная пропаганда не способна озвучить какие-то его решения, которые способствовали бы принятию быстрых и упреждающих решений. Путин продолжает нести полную пургу: "…Обращаю внимание, сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение…" Вот вроде бы что-то сказал, а мог бы и не говорить, так как всё настолько банально и бессмысленно, что не стоило выдохнутого при произнесении этих судьбоносных слов воздуха. Можно подумать, полпреды, которых поучал Путин, не в курсе, что нужно эффективно взаимодействовать. А вот в курсе ли Путин, что у него страна ползет по швам – это вот совсем неочевидный вопрос. Может, и не в курсе.