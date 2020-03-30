 

В США подали иск к Китаю на 20 триллионов долларов за пандемию коронавируса

30.03.2020, 18:42, Разное

 

 © IANS  Коронавирус

Нью-Дели/Вашингтон, 23 марта (IANS) – Базирующаяся в Вашингтоне инициативная группа и техасская компания подали групповой гражданский иск к китайскому правительству за только что появившийся коронавирус, потребовав компенсацию в 20 триллионов долларов за убытки, вызванные пандемией.  

Иск был подан от имени консервативного адвоката Ларри Клэймана, его инициативной группы Freedom Watch и техасской компании Buzz Photos, которая специализируется на фотографиях о спорте в старших классах. Истцы обвиняют китайское правительство в разработке появившегося коронавируса как “незаконного биологического оружия”. В иске утверждается, что вирус был “выпущен Уханьским институтом вирусологии, расположенным в Ухане, Китай, где возникла вспышка коронавируса”. 

“Хотя кажется, что вирус COVID-19 был выпущен в неспланированный, неожиданный момент времени, он был подготовлен и хранился как биологическое оружие, чтобы использовать его против воображаемых врагов Китая, включая, в частности, народ США”, – сказано в жалобе. 

Правительство США обвинило Пекин в пандемии коронавируса после того, как китайское правительство возложило ответственность на американских солдат за то, что они привезли это инфекционное заболевание в Китай. Администрация Трампа обратила внимание на то, что китайское правительство долгое время скрывало вспышку вируса и даже наказало правдоискателей, которые пытались рассказать об этом.

Клэйман требует компенсацию от китайского правительства из-за его “бесчувственного и безрассудного равнодушия и злоумышленных деяний”. Китайский народ, сказал он в жалобе, – “хорошие люди, но их правительство – нет, и его следует заставить дорого заплатить”.  

Согласно иску, компания Buzz Photos понесла убытки приблизительно в 50000 долларов в прошлые выходные из-за закрытия школ и отмены спортивных мероприятий и была вынуждена уволить работников. “Нет оснований, чтобы американский налогоплательщик, в противоположность госаппарату в Вашингтоне, должен был платить за огромный ущерб, нанесенный китайским правительством” – сказано в заявлении Клэймана на его веб-сайте. 

–IANS



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