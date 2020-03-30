Китай – после вспышки эпидемии

30.03.2020, 18:41, Разное

Учёные США: Лёгкая форма COVID-19 циркулировала среди людей много лет

30 Mar, 2020

Лёгкая форма коронавируса циркулировала среди людей в течение многих лет или даже десятилетий, прежде чем обостриться и привести к пандемии. За столь длительное время на поверхности вируса произошла мутация, благодаря которой патоген научился быстро проникать в организм человека и заражать его клетки. Такое заявление сделал профессор медицинского факультета Тулейнского университета (Новый Орлеан, США) доктор Роберт Гарри. Согласно исследованию команды учёных под его руководством из США, Австралии и Великобритании, вирус мутировал в результате естественного отбора, а не целенаправленного воздействия.

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Соответствующая статья была опубликована 17 марта в научном журнале Nature Medicine. В ней специалисты опровергли гипотезу лабораторного происхождения COVID-19, чем и привлекли к своей работе внимание всего международного научного сообщества.

В одном из недавних интервью ABC News профессор Роберт Гарри также подчеркнул, что в настоящее время вызывает сомнения версия, согласно которой источником распространения COVID-19 стал рынок морепродуктов “Хуанань” в китайском городе Ухань. По мнению вирусолога, коронавирус имеет более раннее происхождение.

“Можно предположить, что вирус мутировал в процессе распространения среди людей вплоть до его первого обнаружения в декабре 2019 года. Есть вероятность, что население планеты стало им заболевать задолго до вспышки эпидемии в китайском Ухане”. Такое мнение было опубликовано 26 марта в научном журнале Cell. Авторами статьи стали адъюнкт-профессор клинического центра общественного здравоохранения при Фуданьском университете (г. Шанхай, КНР) Чжан Юнчжэнь и профессор Академии медицинских наук при Сиднейском университете (Австралия) Эдвард Холмс. Они также первыми в мире представили научному сообществу последовательность генов COVID-19.

Пациенты с COVID-19, не контактировавшие с китайцами

Во многих странах мира коронавирусом заразились те, кто никогда до этого не контактировал с китайцами. Подобные случаи были зафиксированы в США, Иране, Японии. Как было установлено позже, больные до постановки диагноза не посещали опасных районов и не встречались с заражёнными. Никто из них также не посещал Китай.

Согласно сообщениям СМИ Великобритании, первые случаи заражения в стране были выявлены лишь 31 января. Однако теперь уже стало известно, что пациенты с инфекцией появились гораздо раньше – примерно в середине января в Восточном Суссексе. Стоит заметить, что заболевшие также до этого никоим образом не контактировали с китайцами, только с американцами. Поэтому происхождение коронавируса ещё предстоит доказать с помощью научных исследований.

Как бы там ни было, COVID-19 не делит человечество по расам или месту проживания. Заболевание является общей проблемой всего мирового сообщества. Ведь, как уже говорилось выше, процесс мутации коронавируса насчитывает уже, возможно, целые десятилетия.

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Американцы: Китай, словно герой, смело поднялся на борьбу!

russian.china.org.cn 30-03-2020

По сообщению, опубликованному 26 марта на американском новостном портале CNY Central, Салли Розен и ее муж, живущие в районе бывшего «нью-йоркского центра» в Шанхае, в конце января вернулись из своего дома в Шанхае в Калифорнию, чтобы провести здесь свой отпуск. Когда они уезжали, Китай был на пике эпидемии. Однако, поскольку вирус COVID-19 появился на западном побережье США, ограничения и поездки не позволили им в короткие сроки вернуться обратно. Супруги работают в Шанхае уже 17 лет, организовывая обслуживание детей с ограниченными возможностями.

Две недели назад, после некоторых согласований, женщина все же улетела в Шанхай. В аэропорту всех пассажиров встретил персонал, одетый в защитные костюмы. Розен описала, как сотрудники дважды измерили ее температуру и подробно расспросили. После пяти часов пребывания в аэропорту ей разрешили уйти и дали предписание на домашний карантин.

Розен признает, что Китай способен справиться с такими кризисами, потому что правительство может мобилизовать большой объем рабочей силы. Она также высоко оценила решительные шаги и усилия, принимаемые Китаем для прекращения распространения вируса COVID-19: «Так много всего произошло в мире, и Китай, как герой, смело поднялся на борьбу!»

Теперь, когда 14-дневный карантин закончился, у женщины есть цветовой «код здоровья», который можно использовать для сканирования с ее телефона, когда она выходит на улицу. Она приветствует жесткие меры, принятые китайским правительством, потому что это дает ей ощущение собственной безопасности.

Мадам Розен беспокоится о своих родных и близких в США и чувствует, что там (в США) еще сделано недостаточно. Она почувствовала облегчение в Шанхае и, в этом смысле, дала американцам некоторую надежду. «Я очень рада быть здесь, в Китае», – говорит Розен.

«Ангелы жизни»: в РФ воспели подвиг врачей, противостоящих COVID-19

Международное радио Китая 2020-03-30 11:33:18

Российские артисты и ведущие Медиакорпорации Китая в композиции «Ангелы жизни» воспели подвиг всех врачей, противостоящих пандемии коронавирусной пневмонии COVID-19.

Видео по ссылке

Эта песня – русский вариант китайского хита «Блики ангелов», посвященного китайским докторам, трудившимся «на передовой» борьбы с коронавирусной пневмонией в городе Ухань. Русская версия обращена не только к врачам из КНР, но и к медикам РФ и всего мира, сражающимся с пандемией COVID-19.

Песня уже вдохновила многих в России. “С момента вспышки коронавируса РФ и Китай всегда поддерживали друг друга и вместе боролись с эпидемией. В настоящее время распространение идёт по всему миру, и ситуация с профилактикой и контролем является трудной. Песня “Ангелы жизни” не только выражает глубокое уважение к врачам, сражающимся на фронте войны с эпидемией, но и еще раз демонстрирует твердую веру в то, что народы РФ и Китая всегда поддерживают и помогают друг другу в трудную минуту», – отметил председатель Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

«Ангелов жизни» исполнили сотрудники Медиакорпорации Китая, известные российские певцы и музыканты. К ним присоединился популярный в КНР актер Аркадий Шароградский, который снялся в роли русского космонавта в знаменитом китайском блокбастере «Блуждающая Земля».

К песне подготовлен видеоклип, который создан известным китайским мастером «песочной мультипликации» Ю Цзя. Видеоряд дополнен фотографиями от российских и китайских СМИ, повествующими о нелегком труде «людей в белых халатах» в сложное время пандемии COVID-19.

Это уже второй совместный музыкальный проект Медиакорпорации Китая и радиостанции Metro 102.4 FM в поддержку медиков, противостоящих эпидемии коронавирусной пневмонии. Первая песня под названием «Нити судьбы» вышла в эфир в феврале.