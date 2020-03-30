Коронавирус выявил недостатки реформы здравоохранения России

30.03.2020, 18:41, Новости дня

Актуальные вопросы о ситуации с COVID-19 в стране были подняты на форуме «Следующие 20 лет», где медики, биологи, экономисты высказывали свои позиции по данной теме.

Оптимизация системы здравоохранения России «аукнулась» населению в период пандемии коронавируса. Именно в ходе реформирования медицинской системы под сокращение попал медицинский персонал. При этом чиновники «проредили» медицинские кадры, в том числе, и за счет врачей-инфекционистов, младшего медперсонала и сократили количество коек в больницах. Такое мнение прозвучало из уст главного экономиста Внешэкономбанка РФ Адрея Клепача во время выступления на онлайн-форуме «Следующие 20 лет», где обсуждалась тема COVID-19, сообщают сегодня «Вести».

Форум был организован фондом «Росконгресс» и телеканалом «Доктор» с тем, чтобы услышать компетентное мнение биологов, медиков, экономистов и получить ответы на такие актуальные вопросы: сколько продлится эпидемия и как поведет себя коронавирус, какие уроки мы должны усвоить и как подготовиться к следующей атаке вирусов, что ждет российскую экономику и россиян от пандемии и другие.

Отмечалось, что Минздрав России проводел оптимизацию, не учитывая того, что может появиться пандемия, что можно расценивать, как беспечность, поскольку в 21 веке уже была и пандемия Оптимизация в системе здравоохранения просистемы здравоохранения проводилась без учета появления пандемии, хотя и недавние факты 21 века – пандемия гриппа H1N1 2009 года, свиной грипп, вирус Эбола. Уже одно это сигнализировало о вероятности распространения инфекций по миру.

«Нужно больше ориентироваться на доступность медицинских услуг населению, чем на экономический эффект», – подчеркнул Клепач.

Основной результат такого «экономического эффекта» – нехватка медицинского персонала. Под сокращение попало до одного миллиона человек, тогда как производительность врача напрямую зависит от среднего и младшего медперсонала.

Из-за того, что зарплата медиков привязана к оплате труда в конкретном регионе, работающие в системе здравоохранения предпочитают перебираться в области побогаче, обратил внимание экономист. Обратим внимание, что вице-премьер Татьяна Голикова не раз признавала, что реформирование системы здравоохранения прошло неудачно, и виноваты все.