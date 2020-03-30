«Лучше на диване, чем на койке»: бизнесмен с коронавирусом обратился к россиянам из реанимации

30.03.2020, 18:41, Новости дня

Предприниматель был уверен, что у него обычное ОРВИ.

В Бурятии предприниматель Вадим Бредний, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии, которое пока оставляет желать лучшего. Сначала бизнесмен был уверен, что у него обычное ОРВИ.

Потом Бредний попал в госпиталь с высокой температурой, где ему поставили диагноз «двухсторонняя пневмония». После этого пришёл результат из Новосибирска: подтвердился новый диагноз -«коронавирусная пневмония».

Сейчас бизнесмен находится в реанимации Республиканской инфекционной больницы в очень непростом состоянии и проходит курс жёсткой терапии. Ему постоянно ставят капельницы-антибиотики, дают противовирусные препараты и обезболивающее, таблетки и кислородную подпитку.

«Пандемия уверенно шагает по городам. Прошу вас, оставайтесь дома на самоизоляции, на карантине и укрепляйте иммунитет. Используйте это время для духовного и физического развития, для своей семьи. Лучше на диване, чем на больничной койке», – посоветовал Бредний.

Несколько дней назад Бредний и его супруга стали первыми носителями коронавируса в Бурятии. С ними контактировали более 200 человек, среди которых оказались чиновники правительства республики.

Владельцы крупной торговой сети «Титан» вернулись из поездки в Москву 12 марта, но не прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и не самоизолировались на положенные две недели, сообщил Ханхареев. Он добавил, что бизнесмены еще и провели мероприятие с местными блогерами.

Вадим Бредний почувствовал недомогание и обратился в военный госпиталь 17 марта. Его супруга Раиса почувствовала признаки ОРВИ 24 марта и тоже обратилась в клинику. По заявлению главы бурятского Роспотребнадзора, врачи выявили коронавирусную инфекцию у обоих супругов.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении главной инфекционистски Ставрополья Ирины Санниковой. Чиновница скрыла свою поездку в Италию, а по возвращении вернулась на работу. Все стало достоянием гласности, когда Санникова попала в реанимацию с воспалением легких.