Режим самоизоляции в Москве продлили

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30.03.2020, 18:41, Новости дня

До этого его действие ограничивалось 5 апреля.

В Москве режим самоизоляции, из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб. До этого его действие ограничивалось 5 апреля.

Однако уже через 10 минут после появления информации о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина до 14 апреля оперштаб по неизвестной причине удалил информацию об этом. Информация изменили на то, что режим самоизоляции будет действовать «ближайшее время» с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу

Принятые ранее меры предусматривают, что с 30 марта выходить на улицу разрешено только в случае крайней необходимости: для получения экстренной медицинской помощи, поездок на работу, покупки еды или лекарств, выбрасывания мусора или выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.

Помимо этого в нерабочую неделю не будут работать рестораны, кафе, столовые, магазины одежды, бары, торговые и развлекательные центры, а также парки и прочие места массового скопления людей.

По словам мэра, ограничения не распространяются на право горожан выезжать из столицы или возвращаться в нее. В ближайшие дни на улицу можно будет выходить только при наличии специального пропуска, выданного мэрией, утверждал Собянин. Ограничения не распространяются на движение общественного транспорта и пользование личным автомобилем.

До этого президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Длинные выходные, по его словам, помогут затормозить скорость распространения коронавируса в России.

Согласно данным оперативного штаба, в России число случаев заболевания коронавирусом превысило 1800. За последние сутки было выявлено 302 новых случая заражения, из них 212 зафиксированы в Москве. К 30 марта общее число заболевших составляет 1836 человек в 71 регионе России. Выздоровели 66 человек (+2 за сутки), умерли девять (+1 за сутки).



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