 

Звезда реалити-шоу “Дом-2” Анастасия Ковалёва испугала жителей Челябинска, вернувшись из Италии

30.03.2020, 18:30, Разное

Анастасия Ковалёва недавно вернулась из Италии в родной Урал. Звезда реалити-шоу “Дом-2” испугала жителей Челябинска, ведь, по их мнению, та не придерживается карантинных мер.
Подписчики модели подозревают, что она, прибыв из Италии, игнорирует обязательный в таком случае карантин. Фанаты, следящие за звездой, отмечают, Анастасия Ковалёва ведёт слишком активную жизнь и недавно посетила туристическую базу, расслабляясь в термальных источниках. При этом многие убеждены, прошло слишком мало времени с тех пор, как участница реалити-шоу “Дом-2” покинула европейскую страну. Есть риск, что она является носителем коронавирусной инфекции, которая у неё ещё не проявилась, и именно сейчас протекает инкубационный период. Все эти дни, считают пользователи Сети, героиня проекта должна была находиться в обязательной изоляции.

Тем не менее, действительных оснований для подозрений в адрес Анастасии Ковалёвой нет. Судя по всему, она вернулась из Италии уже более двух недель назад, о чём свидетельствуют её публикации в личном микроблоге. Геометки указывают, модель уже давно находится на территории России.



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