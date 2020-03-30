Пленарное заседание Госдумы отменили из-за коронавируса

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30.03.2020, 18:30, Новости дня

Пленарное заседание нижней палаты парламента 2 апреля отменено. Кроме того, пленарные заседания 31 марта и 1 апреля пройдут в ускоренном режиме, сообщила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева сообщила.

Такие меры необходимы для того, чтобы сократить время нахождения парламентариев в большом зале заседаний, чтобы избежать распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

«По факту не будет пленарки вообще в четверг, и в среду будет сокращенная… Ставится задача минимального нахождения в большом зале пленарных заседаний. Договорились поработать завтра ударно. Если это пойдет быстро и все выполнят то, что сказали, о чем договорились фракции, то планируем, что это будет несколько часов», – сказала Тимофеева.

Она отметила, что пленарные заседания будут проходить без выступлений от фракций по актуальным вопросам и без дебатов.

По словам Тимофеевой, депутаты должны оперативно направить все законопроекты в Совет Федерации, а также ограничить нахождение людей в одном зале.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. 

Аналогичные меры действуют и в части регионов, в том числе в Подмосковье, Липецкой, Мурманской, Вологодской, Рязанской, Свердловской, Астраханской, Брянской, Ульяновской, Саратовской, Иркутской и Калининградской областях, а также в Татарстане, Адыгее и республике Марий Эл.

Напомним, в РФ за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших – 1 тыс. 836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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